Тони Роббинса обвинили в сексуальном насилии

BuzzFeed утверждает, что у него имеется как минимум два письменных признания от женщин.

Бизнес-тренера Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает портал BuzzFeed со ссылкой на собственное расследование.

Так, BuzzFeed утверждает, что имеется как два письменных признания от женщин, которые ранее работали с Роббинсом в организации его мероприятий. Девушки заявили, что готовы подтвердить показания в зале суда под присягой. Также еще две ассистентки гуру сообщили, что начальник намеревался провести с ними "рабочий вечер в номере отеля или душе, будучи абсолютно голым". Одна из пострадавших сообщила изданию, что после согласия на ночь с Роббинсом была уволена.

На запрос BuzzFeed юристы бизнес-тренера отрицают обвинения в адрес Роббинсона. Ранее популярного оратора уже обвиняли в подобном, но в суде не была предоставлена доказательная база его вины.

Тони Роббинс - американский писатель, предприниматель, оратор-вдохновитель и бизнес-тренер, занимающийся темой саморазвития и имеющий неоднозначную репутацию. Ведущие предприниматели и политики брали у него уроки, которые стоят миллиона долларов за занятие.

Видео:Piter.TV