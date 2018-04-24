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Том Харди фото из Instagram

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Том Харди сыграет главную роль в фильме "Веном".

Том Харди сыграет главную роль в фильме "Веном".  Это один из самых известных супергероев вселенной Человека-паука. Это симбиот, разумное существо инопланетного происхождения, которое вселяется в тело журналиста Эдди Брока. 

Ранее персонаж появился в ленте 2007 года "Человек-паук 3: Враг в отражении" с Тоби Магуайром в главной роли. В России премьера фильма состоится 4 октября. 

Piter.tv решил узнать о инстаграмной жизни английского актера.

В воскресенье Том Харди решил свообщить своим подписчикам о новом трейлере. "CinemaCon new trailer Venom", пишет актер. При этом лицо Харди то ли недовольное, то ли говорит о длительном времени без сна. 

А 24 апреля популярный актер опубликовал часть официального трейлера без каких-либо комментариев, но с хештегами #WE♠️RV3N0M.

Также, накануне в гримме Венома Том выложил фотографию со своей новой покупкой, которой, как утверждает актер, очень доволен. "Just bought this painting I"m stoked". 

Фото, видео: Instagram - tomhardy

 

Теги: веном , новости шоу бизнеса , том хаоди фото инстаграм , том харди веном
Категории: Лента новостей Новости шоу-бизнеса России Кино

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