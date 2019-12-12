Тима Белорусских записал первый совместный трек

Премьера песни состоится 26 декабря.

Любимец публики Тима Белорусских записал свой первый совместный трек. Песня появится в широком доступе 26 декабря. Об этом певец заявил на странице своего Instagram.

"Это получилось очень по-настоящему, душевно, все как я и вы любите!" – заявил музыкант.

Первый совместный трек Белорусских записал с девушкой Лерой из своего же лейбла. На ролике молодые люди сидят на диване в студии звукозаписи и читают рэп.

"Еще одна минута вечера, и мы с тобой вот-вот увидимся, ты будешь говорить о вечности, а я курить и хотеть просто близости", - так начинается новая песня Тимы Белорусских и просто Леры.

Большинству подписчиков певца в Instagram трек понравился. "ЭТО ПРОСТО ОХ…..ФИГЕННО", "Очень круто", "Омайгарабол", - написали они. Другие же новинку не оценили, заявив, что это "фигня" и "как будто чего-то не хватает".

Ранее мы писали, что "ВКонтакте" и BOOM назвали самые популярные треки 2019 года.

Видео: Instagram / timabelorusskih