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Концерт группы Therr Maitz

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В Петербурге состоится концерт группы Therr Maitz.

3 ноября в клубе А2 Green Concert состоится концерт Therr Maitz. 

Антон Беляев всегда - основатель и лидер группы – музыкант, композитор, продюсер и полуфиналист проекта "Голос" на Первом канале. Всех гостей мероприятия 3 ноября ждет фантастическое качество звука и полная самоотдача музыкантов. В этот раз Therr Maitz интегрируют струнные в свою электронную программу, и вместе с оркестром зазвучат во всю мощь на сцене A2 Green Concert.

Кроме того, по заведенной традиции, Therr Maitz исполнит ряд новых, еще неизданных песен. 

Фото: "Вконтакте"

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Категории: Концерты куда сходить в петербурге

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