В Петербурге состоится концерт группы Therr Maitz.

3 ноября в клубе А2 Green Concert состоится концерт Therr Maitz.

Антон Беляев всегда - основатель и лидер группы – музыкант, композитор, продюсер и полуфиналист проекта "Голос" на Первом канале. Всех гостей мероприятия 3 ноября ждет фантастическое качество звука и полная самоотдача музыкантов. В этот раз Therr Maitz интегрируют струнные в свою электронную программу, и вместе с оркестром зазвучат во всю мощь на сцене A2 Green Concert.

Кроме того, по заведенной традиции, Therr Maitz исполнит ряд новых, еще неизданных песен.

Фото: "Вконтакте"