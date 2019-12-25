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The Hatters в "Севкабель Порту"
Сегодня, 20:00
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lizapoluda

The Hatters в "Севкабель Порту"

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Коллектив с зажигательной энергетикой выйдет на сцену впервые с начала эпидемии.

В субботу, 19 декабря, петербургские джипси-рокеры The Hatters дадут первый со времен начала самоизоляции концерт в пространстве "Севкабель Порт".

Группе еще не исполнилось и пяти лет, но они уже успели покорить аудиторию своей льющей через край энергетикой и искренностью текстов. Каждое шоу артистов превращается в настоящую вечеринку, и этот вечер не станет исключением.

Отметим, что для детей до 7 лет организован бесплатный вход, но только в сопровождении совершеннолетнего сопровождающего.

Цена билета – от 2 200 рублей.

Фото: Instagram / thehttrs/

Теги: the hatters, концерт, севкабель порт
Категории: Куда сходить в Петербурге,

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