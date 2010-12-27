Тетердинко заступился за уличных художников и предложил сохранять граффити

В Петербурге Александр Тетердинко предложил пересмотреть правила города по благоустройству, чтобы была возможность сохранять уличные граффити.

Александр Тетердинко лидер фракции "Единая Россия" в ЗакСе Петербурга предложил губернатору города Георгию Полтавченко смягчить городские правила благоустройства. Парламентарий считает, что действующий закон слишком жесткий по отношению к уличным художникам.

В последнее время в Санкт-Петербурге часто возникают конфликтные ситуации, связанные с закрашиванием на фасадах зданий (в том числе на брандмауэрах) различных граффити, выполненных без разработки и согласования с комитетом по градостроительству и архитектуре соответствующих проектов благоустройства. Между тем, зачастую такие граффити могут представлять художественную ценность, не нарушать, а, наоборот, органично дополнять архитектурный облик Санкт-Петербурга. Закрашивание подобных граффити часто вызывает возражения и со стороны собственников соответствующих зданий, строений и сооружений. Александр Тетердинко

По мнению депутата, в законе Петербурге необходимо внести поправку, которая даст возможность согласовывать с профильными инстанциями уже выполненные работы уличных художников, если они не нарушают архитектурный облик города.

В парламентарии уточнили, что в настоящее время любое граффити в Северной столице незаконно, поскольку в отношении него, как правило, никаких проектов благоустройства не разрабатывается и с комитетом по градостроительству и архитектуре не согласовывается.

Напомним, что в 2014 году губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко дал указание сохранить портрет Виктора Цоя, нарисованный на стене трансформаторной подстанции в центре города.

А в начале декабря 2017 года по распоряжению администрации Адмиралтейского района было закрашено граффити в память о жертвах теракта в метро 3 апреля.