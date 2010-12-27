Тетердинко заступился за уличных художников и предложил сохранять граффити

Александр Тетердинко лидер фракции "Единая Россия" в ЗакСе Петербурга предложил губернатору города Георгию Полтавченко смягчить городские правила благоустройства. Парламентарий считает, что действующий закон слишком жесткий по отношению к уличным художникам.
В последнее время в Санкт-Петербурге часто возникают конфликтные ситуации, связанные с закрашиванием на фасадах зданий (в том числе на брандмауэрах) различных граффити, выполненных без разработки и согласования с комитетом по градостроительству и архитектуре соответствующих проектов благоустройства. Между тем, зачастую такие граффити могут представлять художественную ценность, не нарушать, а, наоборот, органично дополнять архитектурный облик Санкт-Петербурга. Закрашивание подобных граффити часто вызывает возражения и со стороны собственников соответствующих зданий, строений и сооружений.
Александр Тетердинко
По мнению депутата, в законе Петербурге необходимо внести поправку, которая даст возможность согласовывать с профильными инстанциями уже выполненные работы уличных художников, если они не нарушают архитектурный облик города.
В парламентарии уточнили, что в настоящее время любое граффити в Северной столице незаконно, поскольку в отношении него, как правило, никаких проектов благоустройства не разрабатывается и с комитетом по градостроительству и архитектуре не согласовывается.