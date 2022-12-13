Территорию завода "Красный Октябрь" на Политехнической застроят жильем

Так, создали компанию "Имхотеп-Девелопмент", которая будет готовить участок к застройке.

В Петербурге территорию завода "Красный октябрь" на Политехнической улице могут застроить. Об этом пишет "Коммерсант" 21 февраля.

По данным издания, сын миллиардера Давида Трактовенко Вячеслав запустил бизнес в сфере fee-девелопмента. Он создал компанию "Имхотеп-Девелопмент", которая будет готовить участок к застройке.

Fee-девелопмент – это компании, которые занимаются реализацией проекта, при это не являются его собственников. "Имхотеп-Девелопмент" будет разрабатывать мастер-план и проектную документацию для собственников участков, переводить землю под застройку, а также заниматься поиском инвесторов. Отмечается, что также разрабатывается концепция других площадок.

Ранее на территории Мытного двора возведут ЖК премиум-класса. Дома будут пристроены к историческим зданиям.

Фото: Piter.tv

