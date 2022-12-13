  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Территорию завода "Красный Октябрь" на Политехнической застроят жильем
Сегодня, 18:32
130
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Территорию завода "Красный Октябрь" на Политехнической застроят жильем

0 0

Так, создали компанию "Имхотеп-Девелопмент", которая будет готовить участок к застройке.

В Петербурге территорию завода "Красный октябрь" на Политехнической улице могут застроить. Об этом пишет "Коммерсант" 21 февраля. 

По данным издания, сын миллиардера Давида Трактовенко Вячеслав запустил бизнес в сфере fee-девелопмента. Он создал компанию "Имхотеп-Девелопмент", которая будет готовить участок к застройке.

Fee-девелопмент – это компании, которые занимаются реализацией проекта, при это не являются его собственников. "Имхотеп-Девелопмент" будет разрабатывать мастер-план и проектную документацию для собственников участков, переводить землю под застройку, а также заниматься поиском инвесторов. Отмечается, что также разрабатывается концепция других площадок. 

Ранее на территории Мытного двора возведут ЖК премиум-класса. Дома будут пристроены к историческим зданиям.

Фото: Piter.tv 
 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии