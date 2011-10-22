Балтийский балкерный терминал закупает укрытия от БПЛА за 1,5 млн рублей

В Угольной гавани появятся сборные укрытия на 20 человек каждое.

АО "Балтийский балкерный терминал" (ББТ), расположенный в Угольной гавани Петербурга, объявил о закупке двух сборных укрытий для защиты от беспилотных летательных аппаратов. Максимальная стоимость контракта составляет около 1,5 млн рублей. Каждое укрытие рассчитано на 20 человек и должно иметь длину 6 метров, ширину 2,4 метра и высоту 2,4 метра. Внутри предусмотрены откидные скамейки и автономные светильники на батарейках.

Это не первое предприятие в Петербурге, которое приобретает защитные сооружения на фоне участившихся воздушных атак. Ранее аналогичные закупки провели "Юго-Западная ТЭЦ", Пассажирский порт "Морской фасад" (8 конструкций), "Горэлектротранс" и администрация Кронштадтского района. В Кронштадте укрытия уже установлены на нескольких улицах.

Балтийский балкерный терминал был создан в 2000 году как совместное предприятие с Морским портом Санкт-Петербург, а позже стал структурой, связанной с ПАО "Уралкалий". Финансовую отчётность компания не раскрывает с 2021 года, однако по отраслевым данным структура собственников осталась прежней, а сам терминал готовится к масштабной реконструкции. В документации на закупку указано, что для допуска на территорию поставщик должен получить разрешение на передачу персональных данных покупателю, а также компаниям "Уралкалий", "ОХК Уралхим", КТСП и "Конверста".

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге будут судить курьера, который забрал у пенсионера 5 млн рублей. Под влиянием манипуляций потерпевший снял все накопления.

Фото: pxhere