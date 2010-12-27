Теплоход "Короленко" поднимают в соответствии с планом

Правда, в план вносят коррективы погода, прилив, грязная вода в бухте и состояние самого судна.

Подрядчик, занятый подъемом многострадального теплохода "Короленко", затонувшего в результате пожара у причальной стенки в бухте Салакка-Лахти дал очередной комментарий о ходе работ. Частично, рассказ специалистов совпал с тем, что писали в социальных сетях. Подъем затонувшего в центре Выборга теплохода действительно оказался более трудоемкой задачей, чем ожидалось ранее. Пожар, а после - демонтаж конструкций верхних палуб значительно повредил силовую структуру корпуса и потому, на данном этапе произвести герметизацию и откачать воду не удастся. Усложняет проведение работ и начавшийся прилив. Из-за поднятия уровня воды ту часть работ, которые планировалось провести на поверхности - приходится проводить под водой. Это также влияет на сроки.

Заместитель генерального директора компании подрядчика рассказал, что сроков никаких на работу не установлено.

Все работы ведутся под водой. Все работы, которые планировались "по сухому" выполняются под водой. Нам предстоит обкладка бортов, герметизация брезентом и откачка воды. - Заместитель генерального директора ООО НПЦ "Подводные технологии" Иван Слободян

Дать какой-нибудь оптимистичный прогноз в этот раз специалисты не смогли. Несмотря на то, что работы ведутся ежедневно и задействованы на них люди с реальным опытом подобных операций, никаких сроков, когда остов теплохода вновь поднимется над уровнем воды, представитель подрядчика назвать не смог.

Фото, видео: Piter.TV