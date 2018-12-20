Прорыв на Симонова ликвидировали раньше срока

Во время исправления аварии тепло и горячая вода в жилые дома подавались в полном объеме.

Сотрудники ГУП "ТЭК СПб" раньше срока завершили ремонт трубопровода на улице Симонова. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Как рассказали, в ГУП ремонт удалось завершить за 5,5 часов, вместо отведенных на работу восьми. Во время исправления аварии тепло и горячая вода в жилые дома подавались в полном объеме.

Причиной визита сотрудников организации стала произошедший 11 января прорыв трубы у дома номер 7/3 на улице Симонова. Нарушение нашли на трубе диаметром 100 мм.

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Фото: ДТП и ЧП Петербург/вк