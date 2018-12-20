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На 4-й Советской в пожаре погиб человек
Сегодня, 14:24
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Rybka123

На 4-й Советской в пожаре погиб человек

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Пожилой мужчина получил ожоги 30% поверхности тела.

Утром 11 января в частном секторе в Центре Петербурга произошел пожар. В результате происшествия погиб человек. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, звонок с сообщением о пожаре в доме 43 по 4-й Советской улице поступил на пульт дежурного в 11:15. Возгорание удалось ликвидировать за 12:30. По данным МЧС  пламя охватило всего один квадратный метр в двухкомнатной квартире. В результате ЧП пожилой мужчина, который находился в квартире, сильно обгорел и надышался дымом. Пострадавшего госпитализировали в НИИ, где у него диагностировали  ожоги 30% поверхности тела, а также отравление продуктами горения. Врачи старались спасти мужчину, однако он скончался от полученных травм.

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Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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