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У голландца на Обводном канале украли машину за 33 тысячи евро
Сегодня, 13:56
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Rybka123

У голландца на Обводном канале украли машину за 33 тысячи евро

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В Северную столицу пострадавший приехал к родителям супруги.

Накануне, в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга неизвестные угнали автомобиль у гражданина Нидерландов. Об этом сообщат пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как стало известно, в полицию обратился гражданин Нидерландов. Мужчина рассказал сотрудникам, что у него украли "Вольво" за 33 тысячи евро, припаркованный 6 января у дома 143 по набережной Обводного канала. В Северную столицу пострадавший приехал к родителям супруги.  По факту происшествия проводится проверка.

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Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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