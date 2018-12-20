У голландца на Обводном канале украли машину за 33 тысячи евро

В Северную столицу пострадавший приехал к родителям супруги.

Накануне, в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга неизвестные угнали автомобиль у гражданина Нидерландов. Об этом сообщат пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как стало известно, в полицию обратился гражданин Нидерландов. Мужчина рассказал сотрудникам, что у него украли "Вольво" за 33 тысячи евро, припаркованный 6 января у дома 143 по набережной Обводного канала. В Северную столицу пострадавший приехал к родителям супруги. По факту происшествия проводится проверка.

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Фото: Piter.TV