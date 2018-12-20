Чиновники посетили новую школу на Кондратьевском проспекте

Всего образовательное учреждение рассчитана на 825 мест.

В субботу, 12 января, чиновники Смольного провели рабочий объезд строящихся социальных объектов в Калининском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В первую очередь они посетили стройку на Кондратьевском проспекте, где возводится филиал школы №619. Подрядчик заключил со Смольным договор, согласно которому объект перейдет в пользование города. На оборудование здания администрация выделит более 93 миллионов рублей. Строительство четырехэтажной школы находится в завершающей стадии. Открытие учреждения запланировано на ближайшее время. Всего школа рассчитана на 825 мест. Новое образовательное учреждение позволит обеспечить местами в школах семьи, проживающие во вновь вводимых жилых кварталах.

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Фото: Piter.tv