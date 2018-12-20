Петербуржец, пропавший в Эквадоре восемь лет назад, вернулся домой

Отмечается, что петербуржец страдает психическим расстройством.

Петербуржец Максим Бахарев, пропавший без вести в южноамериканском Эквадоре, вернулся в Россию. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на патронажную службу столичного муниципалитета Сан-Хосе.

Как стало известно, россиянин проживал на улицах столицы Кито, не имея постоянного места жительства. Подробности жизни Бахерева и причины, по которым он оказался бездомным не уточняются. Отмечается, что петербуржец страдает психическим расстройством. Известно, что Максима заметили сотрудники социальной службы, сделавшие запрос дипломатам. Уже 12 декабря, в свой 35-ый день рождения, мужчина находился в посольстве России, откуда связались с его родителями. Через месяц Максим вернулся домой, где его ждали родителя.

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