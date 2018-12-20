У ТРК "Гранд Каньон" заметили 13 пожарных машин

По словам сотрудников комплекса в центре загорелась кастрюля.

В ночь на субботу, 12 января, жителей Выборгского района напугали десятки пожарных автомобилей, припаркованных возле ТРК "Гранд Каньон". Об этом они рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам очевидцев, у комплекса на проспекта Энгельса очевидцы заметили 13 машин спецтехники, не наблюдаю при этом явных признаков пожара. В администрации "Гранд Каньона" журналистам рассказали, что причиной сбора пожарных стало небольшое возгорание на кухне детского развлекательного центра. По словам сотрудников комплекса в центре загорелась кастрюля. Подробности уточняются.

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Фото: https://vk.com/spb_today