  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
У ТРК "Гранд Каньон" заметили 13 пожарных машин
Сегодня, 13:15
322
Rybka123

У ТРК "Гранд Каньон" заметили 13 пожарных машин

0 0

По словам сотрудников комплекса в центре загорелась кастрюля.

В ночь на субботу, 12 января, жителей Выборгского района напугали десятки пожарных автомобилей, припаркованных возле ТРК "Гранд Каньон". Об этом они рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам очевидцев, у комплекса на проспекта Энгельса очевидцы заметили 13 машин спецтехники, не наблюдаю при этом явных признаков пожара. В администрации "Гранд Каньона" журналистам рассказали, что причиной сбора пожарных стало небольшое возгорание на кухне детского развлекательного центра. По словам сотрудников комплекса в центре загорелась кастрюля. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.TVЭкстремал пробежался по крыше "Сапсана" на Ленинградском вокзале
Фото: https://vk.com/spb_today

Теги:
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Оставить комментарий