Тепло в дома Кировского района вернут в ближайшее время

Утром в среду, 8 декабря, в пресс-службе Жилищного комитета отметили, что тепло после аварии на инженерных сетях в Кировском районе скоро вернут.
Отопление отключили накануне, 7 декабря, из-за аварии на сетях АО "Теплосеть" на проспекте Ветеранов у дома №23. Специалисты уже устранили аварию и на данный момент обеспечивают циркуляцию теплоносителях на сетях. Управляющие компании начали подключать многоквартирные дома. Учитывая большое количество домов, на подключение всех потребуется около 5 часов.
Председатель комитета Олег Зотов поставил задачу не допустить повреждения внутридомовых систем теплоснабжения при ликвидации аварии.
UPD на 10:00: подключено 76 жилых домов, 10 в работе. Жилищно-коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме.
Фото: Piter.tv
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