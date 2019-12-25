Тепло в дома Кировского района вернут в ближайшее время

Авария произошла накануне на проспекте Ветеранов.

Утром в среду, 8 декабря, в пресс-службе Жилищного комитета отметили, что тепло после аварии на инженерных сетях в Кировском районе скоро вернут.

Отопление отключили накануне, 7 декабря, из-за аварии на сетях АО "Теплосеть" на проспекте Ветеранов у дома №23. Специалисты уже устранили аварию и на данный момент обеспечивают циркуляцию теплоносителях на сетях. Управляющие компании начали подключать многоквартирные дома. Учитывая большое количество домов, на подключение всех потребуется около 5 часов.

Председатель комитета Олег Зотов поставил задачу не допустить повреждения внутридомовых систем теплоснабжения при ликвидации аварии.

UPD на 10:00: подключено 76 жилых домов, 10 в работе. Жилищно-коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме.

Фото: Piter.tv