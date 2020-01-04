Худрука театра "Особняк" Дмитрия Поднозова кремируют

Семья Дмитрия Поднозова сообщила, что актера и художественного руководителя театра "Особняк" кремируют. О времени и месте прощания объявят позже.

Прощание с актером и художественным руководителем театра "Особняк" Дмитрием Поднозовым состоится позже. О дате церемонии родственники сообщат дополнительно.

Актера и художественного руководителя Санкт Петербургского драматического театра "Особняк" Дмитрия Поднозова кремируют. Об этом сообщил его сын Владимир.

Дата и место прощания пока не определены. Информацию о церемонии семья планирует объявить позднее.

Дмитрий Поднозов умер 20 июля после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. В последние месяцы средства на его лечение собирали поклонники, зрители и коллеги.

Большую часть своей творческой жизни артист посвятил театральной сцене. Одновременно он активно снимался в кино и сериалах. За годы карьеры Поднозов исполнил около 100 ролей. Его дебют на экране состоялся в 1987 году в экранизации повести Сергея Высоцкого "Среда обитания".

Ранее мы сообщили о том, что умер актер сериалов "Убойная сила" и "Тайны следствия" Дмитрий Поднозов.

Фото: Pxhere