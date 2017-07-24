Телеведущий Валдис Пельш рассказал о судьбе шоу "Угадай мелодию"

Он уверен, что у этой программы есть большой запас прочности, и она может начать регулярно выходить в эфир.

Телеведущий Валдис Пельш назвал условие, при котором шоу "Угадай мелодию" будет регулярно выходить в эфир. По его мнению, у программы есть большой запас прочности, однако гостями должны вновь стать обычные люди, а не знаменитости. Об этом Пельш заявил в интервью News.ru.

Валдис считает, что приглашать звезд к участию в этой программе не стоит. Он признался, что переключает все те передачи, в которых видит среди участников известных людей.

"Я эту программу хочу воспринимать как неизвестность, как вызов: как стать героем и выиграть деньги", - отметил телеведущий.

Программа "Угадай мелодию" выпускалась на Первом канале с 1995 по 1999 гг. и с 2003 по 2005 гг. В 2013 году в эфире показали новогодние выпуски шоу, а с 2014 по 2017 гг. программу начали нерегулярно показывать в первой половине года.

Сегодня "Угадай мелодию" транслируют только в период новогодних праздников. Участниками программы становятся известные люди.

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Фото: Instagram / pelshtv