Телефонных террористов начнут сажать на 10 лет

Госдума подготовила поправки об ужесточении наказания за телефонный терроризм. Депутаты хотят увеличить срок до 10 лет

Депутаты «Единой России» подготовили поправки для Уголовного Кодекса, которые ужесточат наказание за ложные звонки о бомбах. Террористы могут получить до 10 лет лишения свободы, сообщает источник РБК из нижней палаты.

Василий Пискарев, председатель комитета по безопасности, подтвердил достоверность о внесении поправок. На данный момент ложное сообщение о заминировании карается штрафом до 200 тыс. рублей, а также сроком лишения свободы до 3 лет. При особо тяжких случаях срок могут увеличить до 5 лет. Депутаты предложили внести в статью дополнения о лишении свободы сроком от 5 до 10 лет за преступление организованное группой лиц.

Пискарев сообщает, что данная мера необходима, так как от атак телефонных террористов пострадали почти все города России, и подобные звонки не считаются детской шалостью. Также речь зашла и о повышении штрафа до 500 тыс. рублей.

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