Театр "Ленком" стал носить имя художественного руководителя Марка Захарова

Марк Захаров возглавлял театр более 40 лет.

С 21 ноября московский театр "Ленком" стал носить имя режиссера Марка Захарова, передало "Экономика сегодня". Народный артист СССР ушел из жизни 28 сентября 2019 года.

Инициаторами присвоения театру имени Марка Захарова стал коллектив "Ленкома", он обратился с письмом к властям Москвы. Режиссер был художественным руководителем театра на Малой Дмитровке более 40 лет.

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1973 году он занял пост худрука Московского театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года - Театр "Ленком"). За это время артист поставил более 40 спектаклей, в числе которых "Тиль", "Юнона и Авось", "Три девушки в голубом", "Вишневый сад" и др. В списке его кинорежиссерских работ фильмы "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен" и "Формула любви".

Фото: Kremlin.ru