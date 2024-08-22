Фестиваль "Театральный Петербург на Книжных аллеях" стартовал 21 августа

В проекте "Театральный Петербург на Книжных аллеях" представлена вся жанровая палитра современного театра – от драмы и комедии до мюзикла и клоунады.

На Малой Конюшенной улице стартовал традиционный творческий фестиваль под открытым небом "Театральный Петербург на Книжных аллеях". В этом году проект реализуется в новом формате "Театральных недель". Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

На открытой сцене проходят театрализованные презентации театров и творческие встречи с артистами. Попасть на них можно с 21 до 24 и с 28 по 31 августа. Вход на площадку свободный.

Здесь представлена вся жанровая палитра театра. У горожан есть возможность открыть для себя "Театральный Петербург" с новой стороны.

Добавим, что проект существует с 2016 года. За это время на открытую сцену вышли более 30 театров города. Фестиваль пользуется популярностью у петербуржцев.

Ранее мы писали, что фестиваль WOW MOM в фуд-молле Vokzal 1853 пройдет на этих выходных.

Фото: Pxhere