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Фестиваль WOW MOM в фуд-молле Vokzal 1853 пройдет на этих выходных
Сегодня, 12:47
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Фестиваль WOW MOM в фуд-молле Vokzal 1853 пройдет на этих выходных

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Гостей ждут ярмарка локальных брендов, детские мастер-классы, зона отдыха для мам.

На территории фуд-молла Vokzal 1853 пройдет фестиваль WOW MOM. Гостей приглашают на праздник для мам и детей. Об этом сообщили в группе "Легендарный Петербург" в группе "ВКонтакте".

Гостей ждут ярмарка локальных брендов, детские мастер-классы, зона отдыха для мам, музыкальное шоу и лекторий. Малыши смогут провести время в игровой зоне. Каждый может сделать красивые кадры в фотолокациях.

Праздник пройдет на выходных, 24 и 25 августа, с 12:00 до 21:00. Вход свободный.

Ранее мы писали, что в ЦПКиО им. Кирова пройдет Большой семейный фестиваль.

Фото: ВКонтакте / Vokzal 1853

Теги: фестиваль wow mom, фуд-молл vokzal 1853
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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