Театр "Лицедеи" отменил повышение арендной платы за помещение через суд

Собственник здания по улице Льва Толстого попытался поднять аренду раньше окончания срока договора.

Театр "Лицедеи" добился отмены повышения арендной платы за площадку в БЦ "Толстой сквер" в Петроградском районе. Об этом представители театра сообщили 10 мая в социальных сетях.

Собственник здания по улице Льва Толстого попытался поднять аренду раньше окончания срока договора. Актеры обратились в суд. Сотрудникам театра за несколько лет пришлось пройти несколько инстанций, чтобы, наконец, добиться положительного решения. В четверг, 10 мая, арбитражный суд Северо-Западного округа отменил акты предыдущих судебных инстанций.

В конце своего обращения в социальных сетях артисты отметили, что другая сторона конфликта обратилась в суд, чтобы обжаловать решение. "Дело возвращается обратно в нижестоящие судебные инстанции",- подчеркнули они.

Фото: театр "Лицедеи"/ ВКонтакте.