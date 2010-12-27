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Театр "Лицедеи" отменил повышение арендной платы за помещение через суд
Сегодня, 8:49
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alexandra08
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Театр "Лицедеи" отменил повышение арендной платы за помещение через суд

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Собственник здания по улице Льва Толстого попытался поднять аренду раньше окончания срока договора.

Театр "Лицедеи" добился отмены повышения арендной платы за площадку в БЦ "Толстой сквер" в Петроградском районе. Об этом представители театра сообщили 10 мая в социальных сетях.

Собственник здания по улице Льва Толстого попытался поднять аренду раньше окончания срока договора. Актеры обратились в суд. Сотрудникам театра за несколько лет пришлось пройти несколько инстанций, чтобы, наконец, добиться положительного решения. В четверг, 10 мая, арбитражный суд Северо-Западного округа отменил акты предыдущих судебных инстанций.

В конце своего обращения в социальных сетях артисты отметили, что другая сторона конфликта обратилась в суд, чтобы обжаловать решение. "Дело возвращается обратно в нижестоящие судебные инстанции",- подчеркнули они.

Фото: театр "Лицедеи"/  ВКонтакте.

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Категории: Новости СПб

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