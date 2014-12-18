В Петербурге основатель театра "Лицедеи" Александр Скворцов умер

В 80-е годы Скворцов стал одним из самых востребованных преподавателей пантомимы во всем Советском союзе.

В понедельник, 26 декабря, ушел из жизни артист театра "Лицедеи" Александр Скворцов. О дате и месте проведения прощания станет известно позже. Об этом рассказали в пресс-службе театра.

Будучи одним из основателей театра "Лицедеи", Александр Скворцов до самого последнего дня служил именно в нем. Его образ будет жить в наших сердцах вечно. - рассказали в театре.

Александр Скворцов был напарником Вячеслава Полунина с 1968 года. В 80-е годы Скворцов стал одним из самых востребованных преподавателей пантомимы во всем Советском союзе. Тогда у него была своя студия при Ленинградском дворце молодежи.

Фото: Вконтакте / Театр "ЛИЦЕДЕИ"