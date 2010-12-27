Татьяна Буланова находится в больнице в Санкт-Петербурге

Со здоровьем певицы все хорошо.

12 апреля певица Татьяна Буланова на своей странице в Instagram встревожила фанатов сообщением о том, что она попала в больницу.

Что такое не везет и как с этим бороться. Хоть вид из палаты красивый. Татьяна Буланова

Как рассказала певица "Комсомольской правде", с ней все в порядке. Госпитализировали ее сына. Как оказалось, месяц назад он посадил занозу, но ее вытащили не до конца. Оставшийся кусок дал о себе знать и его пришлось удалять под наркозом.

Татьяна Буланова добавила, что все прошло успешно. Скоро они с Никитой отправятся домой.

Фото: ВКонтакте / bulanova.club