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Татьяна Буланова находится в больнице в Санкт-Петербурге
Сегодня, 14:16
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nadiputintseva
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Татьяна Буланова находится в больнице в Санкт-Петербурге

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Со здоровьем певицы все хорошо.

12 апреля певица Татьяна Буланова на своей странице в Instagram встревожила фанатов сообщением о том, что она попала в больницу.

Что такое не везет и как с этим бороться. Хоть вид из палаты красивый.

Татьяна Буланова

Как рассказала певица "Комсомольской правде", с ней все в порядке. Госпитализировали ее сына. Как оказалось, месяц назад он посадил занозу, но ее вытащили не до конца. Оставшийся кусок дал о себе знать и его пришлось удалять под наркозом.

Татьяна Буланова добавила, что все прошло успешно. Скоро они с Никитой отправятся домой. 

Фото: ВКонтакте / bulanova.club

Теги: новости спб , происшествия , татьяна буланова в больнице
Категории: Новости СПб Происшествия

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