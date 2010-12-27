Татьяна Буланова находится в больнице в Санкт-Петербурге

12 апреля певица Татьяна Буланова на своей странице в Instagram встревожила фанатов сообщением о том, что она попала в больницу.
Что такое не везет и как с этим бороться. Хоть вид из палаты красивый.
Татьяна Буланова
Как рассказала певица "Комсомольской правде", с ней все в порядке. Госпитализировали ее сына. Как оказалось, месяц назад он посадил занозу, но ее вытащили не до конца. Оставшийся кусок дал о себе знать и его пришлось удалять под наркозом.
Татьяна Буланова добавила, что все прошло успешно. Скоро они с Никитой отправятся домой.
Фото: ВКонтакте / bulanova.club