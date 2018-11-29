Тарантино планирует снять фильм про Джанго и Зорро

Известно, что к работе над сценарием привлекли комика Джеррода Кармайкла.

Режиссёр Квентин Тарантино намерен выпустить на большой экран экранизацию своего комикса "Джанго/Зорро", повествующего о приключениях героя его фильма "Джанго освобожденный" и мстителя Зорро. Об этом сообщает издание Collider.

Сюжет графического романа является прямым продолжением ленты Тарантино. После освобождения супруги и смерти партнера, Джанго продолжает зарабатывать в качестве охотника за головами. После знакомства Диего де ла Вегой, бывшим Зорро, герой решает помочь ему освободить коренное население из рабства.

Возможность экранизации обсуждалась Тарантино со студией Sony еще в 2014 году. Об этом стало известно послу публикации переписки между режиссером и руководством компании. Уже известно, что к работе над сценарием привлекли комика Джеррода Кармайкла. Будет ли Тарантино принимать активное участие в создании фильма или нет, пока неизвестно. Ранее режиссер заявил, что перестанет снимать фильмы после выхода своей десятой картины.

8 августа 2019 в кинотеатрах выйдет девятый фильма Тарантино "Однажды в Голливуде" с Бредом Питтом и Леонрадо Ди Каприо в главных ролях.

Видео: Columbia Pictures