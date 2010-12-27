Из-за контрабандистов "Channel" и "Dior" могли потерять 3,5 млн рублей

На Балтийской таможне изъяли более 80 тысяч контрафактной продукции с товарными знаками "Channel" и "Christian Dior". Сообщение о провозе на территорию России парфюмерии из Литвы поступило еще в конце июля, передала "Gazeta.SPb".
Продукцию с подделанными знаками изъяли, а правонарушителей привлекли к ответственности. Товарные знаки входят в сферу интеллектуальной собственности, которая охраняется всемирной организацией. По факту использования чужого товарного знака в отношении контрабандистов возбудили уголовное дело.
Благодаря тому, что партия была задержана, компании смогли сохранить около 3,5 млн рублей.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что 63% магазинов не соблюдают новые правила размещения молочной продукции.
Фото: pixabay.com
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