Из-за контрабандистов "Channel" и "Dior" могли потерять 3,5 млн рублей

Злоумышленники пытались переправить из Латвии в Россию крупную партию контрафактной продукции.

На Балтийской таможне изъяли более 80 тысяч контрафактной продукции с товарными знаками "Channel" и "Christian Dior". Сообщение о провозе на территорию России парфюмерии из Литвы поступило еще в конце июля, передала "Gazeta.SPb".

Продукцию с подделанными знаками изъяли, а правонарушителей привлекли к ответственности. Товарные знаки входят в сферу интеллектуальной собственности, которая охраняется всемирной организацией. По факту использования чужого товарного знака в отношении контрабандистов возбудили уголовное дело.

Благодаря тому, что партия была задержана, компании смогли сохранить около 3,5 млн рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что 63% магазинов не соблюдают новые правила размещения молочной продукции.

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