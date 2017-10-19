Таможенники Петербурга задержали 82 тонны поддельных футболок с Забивакой

Сотрудники Северо-Западного таможенного управления и Балтийской таможни задержали крупную партию поддельной одежды, которая по документам значилась как трубы и посуда. В упаковках оказались контрафактные футболки с Забивакой и Человеком паком.

В Большом Морском порту Петербурга специалисты Северо-Западного таможенного управления и Балтийской таможни накрыли большую партию одежды из Китая. Товары по документам пытались провезти как трубы и посуду. Однако внутри оказались футболки и другие виды одежды с фальшивыми товарными знаками.

В контейнерах нашли поддельные Armani, Lacoste, Chanel, Burberry, а также любимцы конрафакта Nike и Adidas. Кроме того, нашлась и детская одежда с товарными знаками FIFA, в том числе много одежды с символом ЧМ-2018 Забивакой. На некоторых футболках и вовсе произошли неожиданные коллаборации разных мультивселенных.

Общий весь контрафакта перевалил за 82 тонны. А всего товаров в контейнерах оказалось больше десяти тысяч. Сейчас специалисты проводят экспертизы для подтверждения контрафактности товаров. Но уже сейчас заведено административное дело о недостоверном декларировании товаров.

Фото и видео: Северо-Западное таможенное управление