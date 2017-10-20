На Косыгина такси влетело в столб: водитель в реанимации

Накануне вечером авария с участием такси произошла на проспекте Косыгина. По словам очевидцев, внедорожник подрезал такси, в результате оно улетело в столб. Водитель в реанимации.

Около половины одиннадцатого напротив дома 2, корпус 4 на проспекте Косыгина автомобиль Renault улетел в столб. По словам очевидцев, внедорожник подрезал такси-иномарку, когда та двигалась в сторону Ладожского вокзала.

В результате столкновения пострадал водитель такси. Его машина буквально «обняла» опору освещения. Прибывшие на место медики оказали мужчине первую помощь и отправили его в Александровскую больницу. Там его поместили в реанимацию. В группе "ДТП и ЧП" пользователь, назвавшийся его родственником, сообщил, что идет операция.

Во второй машине ехали двое мужчин. Их машина повредилась, зато они отделались лишь испугом. Обстоятельства инцидента выясняются.

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