Такси в России могут перейти в теневой сектор из-за повышения тарифов ОСАГО

Эксперты считают, что в России вырастет число нелегальных такси в случае повышения тарифов ОСАГО для бизнеса.

Повышение тарифов ОСАГО для бизнеса может привести к увеличению нелегальных такси. Так считают эксперты общественного совета по развитию такси. Как сообщают "Известия" организация направила письмо с описанием этой проблемы в Центробанк.

Специалисты напоминают, что ранее страховые компании настаивали на увеличении тарифов минимум на 60% для такси. Изменения должны были обсуждать с Центробанком и Минфином. Совет по развитию такси уверен, что дорогие полисы вынудят многих водителей уйти в "серую" зону.

Сейчас полис ОСАГО для такси в Москве стоит около 43 тысяч рублей. По мнению экспертов Совета, стоимость страховки не должна превышать 100 тысяч в столице и 70 тысяч в регионах.

В Центробанка изданию сказали, что регулятор изучает письмо. Но в пресс-службе регулятора также заметили, что предложения о повышении тарифов на 60% им не поступало. ЦБ не проводит анализ убыточности для изменения тарифного коридора. При этом в Банке России признают, что автомобили такси чаще попадают в аварии в отличии от частных автомобилей.

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