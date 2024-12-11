В Петербурге табличку Брайля на входе в поликлинику заменили на плоскую

Заменят стенд на нормальный в понедельник.

Пациентки акушерско-гинекологического отделения поликлиники № 63 на улице Симонова обнаружили необычную табличку на входе в медучреждение. Внешне табличка выглядела как обычно: название, режим работы, адрес и информация для незрячих, написанная шрифтом Брайля. Однако текст Брайля оказался плоским и нечитаемым для слепых, сообщает 78.ru.

В администрации Выборгского района пояснили, что во время зимних праздников оригинальная табличка была украдена. Новая табличка уже заказана, но её изготовление займёт около шести дней. В качестве временной меры была установлена старая, изношенная табличка. Табличку заменят в понедельник.

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Фото: ВКонтакте / "Санкт-Петербург Live"