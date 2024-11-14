ТНТ запустил коллаборацию к реалити-шоу "Большой куш. Бангкок" в Петербурге

Впервые на телевидении — дерзкая игра за 10 миллионов рублей, в которой 12 звёздных пар вступают в борьбу за главный приз.

6 июля на ТНТ и в VK Видео стартовало самое непредсказуемое и азартное реалити-шоу этого лета — "Большой куш. Бангкок". Впервые на телевидении — дерзкая игра за 10 миллионов рублей, в которой 12 звёздных пар вступают в борьбу за главный приз. Кто из них окажется сильнее, хитрее и сможет обойти соперников в остросюжетной гонке — узнают зрители уже совсем скоро.

К запуску шоу телеканал ТНТ объединился с петербургским брендом Arny Praht — так родилась лимитированная коллекция аксессуаров с характером. В лимитированную коллекцию вошли: бирка на чемодан — чтобы не перепутать свой "куш" среди чужих, и кошелёк — чтобы унести выигрыш с собой. Эти аксессуары напоминают: большой куш может ждать каждого, главное — рискнуть открыть свой.

Реалити-шоу обещает интригу, достойную лучших голливудских фильмов: каждая пара получает по чемодану, только в одном из которых спрятаны 10 миллионов рублей. В остальных — пустота или билет на вылет. Героям предстоит не только пройти сложнейшие испытания, но и доказать, что стратегия и умение доверять друг другу важнее удачи.

Ранее стало известно, что в проекте примут участие Оксана Самойлова и Джиган, Анжелика Стубайло и Мария Кравченко, Василий Камоцкий (Пельмень) и Кирилл Сарычев, Анна Хилькевич с Артуром Мартиросяном, Женя Искандарова и Дмитрий Кожома, Александр Степанов (ST) с Ассоль, Анатолий Цой и Ксения Луговая (KAYA), Владимир Селиванов и Алекса Селиванова, Эвелина Тарханова (Лунаком) и Ян Шаймухаметов (Янчик), Тимур Родригез и Екатерина Кабак, Денис Лебедев и Костя Цзю, Айза Лилуна-Ай и Наташа Гасанханова. Теперь состав "Большого куша" окончательно сформирован.

"Большой куш" — это шоу о смелых решениях и умении просчитывать каждый шаг. Мы хотели, чтобы идея проекта продолжалась и за пределами экрана, поэтому объединились с брендом Arny Praht и выпустили лимитированную бирку для чемодана и сумку-кошелёк. Эти аксессуары, созданные в Санкт-Петербурге, отражают главную мысль шоу: за любым выигрышем всегда стоит выбор, расчёт и готовность действовать первым. Такой подход может пригодиться не только героям проекта, но и каждому, кто готов открывать новые возможности. Пресс-служба ТНТ Санкт-Петербург

Мир невероятно огромен, и команду ARNY PRAHT вдохновляет всё, что помогает открывать его с новых сторон. Мы активно путешествуем и с удовольствием смотрим шоу, в которых показывают самые разные уголки планеты. Стать партнёрами такого проекта — мечта. А создать для участников полезный аксессуар, который потом будет напоминать им о приключениях, — мечта в квадрате. Лия Шахницкая, менеджер спецпроектов Arny Praht

Смотрите реалити-шоу "Большой куш. Бангкок" по воскресеньям в 18:30 на ТНТ.

Фото: ТНТ