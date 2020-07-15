Население Земли достигнет максимума к 2064 году

Численность составит 9,73 млрд человек, а затем начнет снижаться

Ученые подсчитали, что к 2100 году на планете будет насчитываться около 8,79 млрд жителей. Такие данные были получены при расчетах, основанных на масштабном популяционном исследовании ВОЗ и IHME при поддержке фонда семьи Гейтс, касающемся репродуктивных способностей, миграций и смертности.

На сегодняшний день на планете проживает 7,59 млрд человек, и эта цифра постоянно растет. Лидерами демографического роста остаются страны Африки и Ближнего Востока. Снижение численности населения планеты после 2064 года ученые связывают с внедрением образования и популяризацией контрацепции в этих странах.

При этом ожидается, что продолжительность жизни будет увеличиваться и в среднем превысит 74 года.

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Видео: Youtube/Buffet