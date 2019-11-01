В Петербурге пройдет грандиозное техно-индустриальное музыкальное событие System 7.0. Танцевальный рейв охватит несколько танцполов и тысячи метров пространства в здании бывшего центрального конструкторского бюро машиностроения.
Петербуржцы и гости Северной столицы услышат:
Anna (Drumcode, Afterlife Records, Terminal M, Kompakt)
Bart Skils (Drumcode)
Oc & Verde (Rukus, Truesoul, Filth On Acid, Octopus, Bedrock)
Nadya (Ru) (Zinger Records)
Van Nosikov (Acilot)
Ewan Rill (Sever)
Адрес: Санкт-Петербург, Красногвардейская площадь, д. 3, ст. метро "Новочеркасская", Artplay Spb
Возрастное ограничение 18+
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