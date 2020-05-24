Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих

Известно, что предприятие вошло в перечень министерств по просьбе высокопоставленной родственницы ведущей.

Крабовую компания "Монерон", долю в которой пыталась купить Ксения Собчак, исключили из списка системообразующих компаний Минсельхоза и Минэкономразвития. Об это соощает издания "Ведомости".

По данным источника СМИ, решение об исключении "Монерона" было принято в середине мая на заочном заседании комиссии по повышению устойчивости развития экономики. Компанию включили в список системообразующих в конце апреля. Позднее стало известно, что она попала перечень по просьбе матери Собчак и по совместительству сенатора от Тувы Людмилы Нарусовой.

Имя телеведущей стало фигурировать вокруг "Монерона", когда стало известно о ее желании приобрести 40%-ного пакета акций компании. Договоренности о сделке были достигнуты, но ее забраковал Южно-Сахалинский городской суд. Дело в том, что основным владельцем предприятия правоохранители считают беглого бизнесмена Олега Кана, заочно арестованного по делу об убийстве бизнесмена. В связи с этим суд арестовал доли компаний и запретил налоговой регистрировать контракты.

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Фото: Kremlin Pool