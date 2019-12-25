Связанная с Собчак крабовая компания попавла в список системообразующих

О включении в список попросила мать телеведущей.

Связанная с Собчак крабовая компания попала в список системообразующих. Речь о компании "Монерон", которая специализируется на добыче крабов. Накануне долю в ней приобрела телеведущая Ксения Собчак. О включении в список сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на документ из Минсельхоза.

Отмечается, что о включении в список попросила мать Собчак - сенатор от правительства Тувы Людмила Нарусова. Просьбу, по данным издания, она адресовала министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву. Такая же просьба письмом была направлена в Росрыболовство.

Также известно, что Нарусова попросила включить в список системообразующих ещё 18 компаний из рыбной отрасли.

Ранее мы рассказывали, что в перечень системообразующих предприятий России вошли 246 компаний.