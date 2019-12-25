Значимые российские производства определены по 15 отраслям экономики.

В перечень системообразующих предприятий России вошли 246 компаний. Об этом сообщается на официальном сайте Минпромторга. Чиновники опубликовали список, в котором зафиксированы самые важные производства страны по 15 экономическим направлениям. В список попали автомобильная, авиационная, радиоэлектронная, легкая, химическая, электротехническая, кабельная отрасли промышленности.

Также отмечены заводы, занимающиеся станкостроением, нефтегазовым машиностроением, энергетической и тяжелой промышленностью, железнодорожным машиностроением, судостроением, лесопромышленным комплексом. Выделены направления по производству социально значимых товаров, вооружения и изготовлению боеприпасов, специальной химии.

Напомним, что список утвержден по результатам проведенной комиссии в правительстве России. На текущей неделе чиновники утвердят перечень компаний, которые представляют особую важность в фармацевтике, медицине, металлургии, сельском хозяйстве, стройматериалах, торговле и мебельной промышленности.

Минпромторг не выявил серьезных изменений цен на продукты в РФ.