Депутат Рябоконь предложил связать стоимость обучения в вузе с количеством баллов ЕГЭ

Депутат акцентирует внимание на существующей несправедливости, когда студент, набравший максимальное количество баллов, платит одинаковую цену за обучение с теми, кто набрал минимальный порог баллов.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь выступил инициатором внесения законопроекта, предусматривающего введение дифференцированных тарифов оплаты высшего образования в зависимости от количества набранных баллов единого государственного экзамена (ЕГЭ). О своей инициативе парламентарий объявил в собственном Telegram-канале.

Согласно законопроекту, плата за образовательные услуги в университетах России будет зависеть от результата сдачи ЕГЭ. Депутат акцентирует внимание на существующей несправедливости, когда студент, набравший максимальное количество баллов, платит одинаковую цену за обучение с теми, кто набрал минимальный порог баллов.

Парламентарий подчеркивает, что новая система оплат должна предусматривать прямую зависимость: чем выше баллы студента, тем дешевле для него должно стоить высшее образование. Таким образом, полагает Рябоконь, сегодняшняя система фактически ущемляет права одарённых абитуриентов, заставляя их платить полную стоимость за образование, хотя они могли поступить всего на один балл хуже, чем необходимые минимальные требования для зачисления на бюджет.

Ранее мы сообщили о том, что четверть петербургских выпускников воспользовались правом пересдачи ЕГЭ.

Скриншот: Яндекс Панорамы

Фото: ВКонтакте/ ЕГЭ