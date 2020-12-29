Песня получила название "На Заре".

Новый сингл в новогоднюю ночь представил Нейромонах Феофан. Песня исполнителя "Древнерусского Драма" получила название "На Заре" и стала предисловием к новому студийному альбому, работа над которым велась в течение 2020 года. Сингл появился в ночь на 1 января на всех музыкальных сервисах.

В этом году мы стали сотрудничать с гениальным мастером дел музыкальных Рустамом Мансуровым, который во всём мире известен своим незаурядным талантом под псевдонимом Rusty K и в составе группы Magnetude. Это новая славная веха в творчестве Нейромонаха Феофана, веха, знаменующаяся запредельным качеством мощного и красивого звучания. Песнопение "На Заре" есть первый результат совместной работы. Она родилась из глубин подсознания, как некий поток энергии, наполняющий сердце жизненно необходимой надеждой, как та самая соломинка, за которую можно держаться в пучине бушующих невзгод дней текущих. Вживую она звучит просто невероятно, мощь и красота единым порывом колеблят самые важные струны души, которые уносят далеко в прекрасный мир Драма Древнерусского! рассказывает артист

Презентация песни для живой аудитории запланирована в рамках тура "Древнерусский рэйв", первые концерты которого состоятся 29 января в Петербурге и 6 февраля в Москве.