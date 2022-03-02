В Петроградском районе видны первые тенденции после введения платной парковки

В Петроградском районе Петербурга заработала зона платной паковки. Всего в нее пока что вошли 141 улица, а для автомобилистов доступно 10 тысяч мест для автомобилей. Горожане заметили, что улицы заметно опустели.

Прошла неделя как в Петроградском районе введена зона платной паковки и первые тенденции уже заметны – водители не скрывают номера, а у пеших патрулей нет работы. Также на Петроградской стороне у автомобилистов выходит время стоянки меньше, чем у автомобилистов в центре. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

"Люди стали приравнивать какие-то свои встречи, совещание к часу, даже на собственном примере скажу, что появилась ситуация, когда обсуждение длится час, потом говорят, что парковочная сессия заканчивается, 15 минут и принимаем решение", – отметил директор СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга" Михаил Курдяев.

Это подтверждает, что в городе требуется поминутная тарификация со второго часа. И, конечно, местные жители тоже вздохнули – теперь они свободно могут поставить машину у своего дома.

Эксперты говорят, что окончательные итоги нужно проводить осенью, однако отмечают, что картина навряд ли поменяется.

Ранее сообщалось, что прокуратура потребовала сделать общедоступную паковку на Гатчинском шоссе вместо стоянки.

Фото: Piter.TV

