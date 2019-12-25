Ленобласть собрала более тонны школьных принадлежностей для Енакиево

Тысячи тетрадей и ручек отправились из Ленобласти в подшефный город.

Ленинградская область передала подшефному городу Енакиево в Донецкой Народной Республике более тонны школьных товаров. Груз был собран за три дня в рамках всероссийской акции "Соберём ребёнка в школу". Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В числе собранных вещей — свыше двух тысяч шариковых ручек, 1,5 тысячи тетрадей, более 500 наборов акварельных красок, а также рюкзаки, пеналы, альбомы для рисования, дневники и сумки для сменной обуви. Вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Константин Патраев отметил, что помощь семьям из подшефного города стала важной частью подготовки к новому учебному году.

Ранее мы сообщали, что в 2025 году половина частных школ Петербурга предлагала учёбу дешевле 50 тысяч рублей.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)