Светопроекции с Бодровым и Балабановым установили на фасадах петербургских домов

Арт-портреты расположили на Васильевском острове и Каменноостровском проспекте.

В Северной столице продолжают праздновать 25-летние со дня выхода фильма "Брат". Как сообщила пресс-служба городского Комитета по градостроительству и архитектуре, для петербуржцев подготовили 2 световые проекции с изображениями режиссера культового фильма Алексея Балабанова и исполнителя главной роли Сергея Бодрова.

Съёмочный процесс охватил многие улицы, дома и дворы города на Неве, которые. Портрет Балабанова украшает брандмауэр дома №70 по Большому проспекту В.О., а экспозицию с Бодровым разместили на доме №26-28 по Каменноостровскому проспекту.

Напомним, что 13 октября в Севкабель Порту открылась экспозиция о жизни и творчестве режиссера Алексея Балабанова. Подробности – в нашем материале.

Ранее мы сообщили о том, что "Подорожники" с Данилой Багровым раскупили всего за час.

Фото: Пресс-служба Смольного