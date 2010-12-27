Светофор пострадал в ДТП во Фрунзенском районе

О состоянии водителей и пассажиров информации пока не поступало.

Вечером по Фрунзенском районе столкнулись два транспортных средства. Пострадали не только машины, но и светофор. Об этом сообщили очевидцы в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент произошел вечером 29 декабря на пересечении Бухарестской улицы и Дунайского проспекта. На перекрестке столкнулись "Форд" и "Газель". Оба получили серьезные повреждения, о состоянии водителей неизвестно.

Из-за ДТП на Дунайском проспекте в сторону Софийской улицы образовалась пробка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что неисправный светофор стал виновником серьезного ДТП на Васильевском острове.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"