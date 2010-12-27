Певица заявила, что в основу новой программы заложен дух первых альбомов группы.

В четверг, 28 ноября, стало известно о том, что Сурганова отметит день рождения концертом в Петербурге. Об этом сообщают организаторы концерта.

Певица назвала концерт "На Контрасте". Сурганова заявила, что в основу новой программы заложен дух первых альбомов группы. Также музыканты заявили, что последние несколько лет они экспериментировали со звучанием.

"Мы хотим показать слушателям их природную красоту!", —заявила Сурганова.

Изветсно, что Сургановой исполняется в этом году 51 год. Певица выступает на сцене с 1993 года.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские ученые рассказали о том, как современный лазер помогает очищать памятники.

Фото:surganova_official/Instagram