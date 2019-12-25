Светлана Листова: всё равно всё будет хорошо!

Светлана Листова — российская актриса, которая уверенно сочетает в себе оптимизм, импровизацию и умение смотреть на жизнь с улыбкой.

В интервью она рассказала о любви как самой "инопланетной" эмоции, о том, почему предпочитает свободу расписанию, и о талисмане, который всегда рядом. Уже скоро зрители смогут увидеть её в новом комедийном сериале "Планетяне" на ТНТ.

Светлана, как думаете, что сериал "Планетяне" говорит зрителю — не напрямую, а между строк?

Я думаю, что сериал "Планетяне" между строк говорит о том, что в любом случае нужно оставаться людьми, с кем бы ты не встретился и чтобы не произошло!

С какими эмоциями вы заходили в этот проект? А с какими вышли?

Я была рада, когда меня утвердили в этот проект, потому что там снимаются прекрасные мои коллеги — Максим Лагашкин и Екатерина Стулова. Режиссёр — замечательный Урал Сафин. Мы с этими людьми уже не первый, и я думаю не последний проект вместе. Было очень весело!

У "Планетян" в основе почти антиутопический сюжет, но подан он с иронией. Легче ли говорить о серьёзном, когда это подаётся через улыбку?

Конечно! Лучше всё серьёзное (если есть такая возможность) говорить с улыбкой! Есть вещи, которые позволяют смотреть на них с юмором, вообще зрители не очень любят, когда их поучают и заставляют учиться. Это можно сделать через лёгкий формат, тогда информация впитывается быстрее и лучше!

Какая человеческая эмоция, на ваш взгляд, самая "инопланетная"?

На мой взгляд, самая инопланетная эмоция, наверное, это любовь. Настоящая, которая распространяется во всю вселенную!

Светлана, в сериале герои пытаются "встроиться" в чужую среду, где свои правила, свои коды. А вы — умеете мимикрировать под обстоятельства, или предпочитаете быть собой даже когда это неудобно?

У нас такая профессия, что всё время приходится мимикрировать в какие-то неудобные для себя ситуации, в неудобные для себя одежды и обувь. Не всегда ты быстро находишь общий язык с партнёром, конечно приходится под некоторые ситуации подстраивается, но я стараюсь оставаться собой.

Я люблю комфорт, люблю хороших людей, люблю удобную одежду и вкусно поесть!

Вы человек системы или импровизации — в быту, в жизни, в работе?

Никакой системы, никаких графиков, никаких списков! Я человек импровизация, и в жизни и в работе и в быту, если я утром определила для себя какие-то дела, я очень могу быстро передумать и провести этот день совершенно по-другому! Это весело и не даёт соскучится ни мне, ни моему мужу.

Есть ли у вас вещь, которую вы носите как талисман — одежда, украшение, жест?

У меня есть украшения, мой талисман, это мой крестик, который мне привезла подруга из очень старого храма. Я его стараюсь не снимать!

Есть ли у вас фраза, с которой вы сейчас живёте? Не как девиз, а как спутник.

Первая — "если не я, то кто?", а вторая — "всё равно всё будет хорошо!".

А если бы у вас было три дня в полной тишине, без дел и людей — чем бы вы их заполнили?

Я бы просто взяла холст и рисовала. Это то, что меня успокаивает и настраивает на творчество!

Чем вы удивляете саму себя?

Саму себя я удивляю, оптимизмом, когда совсем всё вокруг плох. Удивляю себя своей женской мудростью, и удивляю себя умением любить и прощать людей! Чего и всем желаю!

Смотрите новый сериал "Планетяне" с 22 сентября в 20:00 на ТНТ!

