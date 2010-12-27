Подозреваемые участники "снежного картеля" оспорят решение УФАС в суде

Дорожные предприятия не согласны в том, что они нарушили закон.

Фигуранты дела о "снежном картеле" хотят отменить решение УФАС. Пять предприятий и городской комитет по благоустройству обвиняются в нарушении закона о защите конкуренции.

По данным СМИ, на сайте арбитражного суда появился иск от одного из подозреваемых дорожных предприятий. Ранее, 25 октября, суд проигнорировал заявление ГУДП "Центр", которое пожаловалось на предписание УФАС.

Также в суд обратились ГУДП "Путь", АО "Автопарк № 7 Спецтранс" и ГУДСП "Курортное".

В середине октября УФАС вынесло решение по делу о "снежном картеле".

Фото: Piter.TV