Судно пройдёт через немецкий Бремерхафен к месту дрейфа немецкого ледокола Polarstern.

В среду, 22 июля, стало известно о том, что судно "Академик Трешников" отправилось из Петербурга в Арктику. Об этом сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Известно, что судно пройдет через немецкий Бремерхафен к месту дрейфа ледокола Polarstern. Там сменится научный и судовой состав. Также на борт доставят оборудование для исследований.

"Академик Трешников" будет в пути 67 суток.

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Фото:wikimedia.org/Tvabutzku1234