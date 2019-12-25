Горожане, которые захотят посмотреть парад, столкнутся с запретительными рамками.

В среду, 22 июля, стало известно о том, что набережные Невы перекроют на время парада в День ВМФ. Об этом заявил зампредседателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга Игорь Любченко.

Любченко заявил, что лучше всего горожанам наблюдать за парадом ко Дню ВМФ по телевизору. Отмечается, что петербуржцы, которые все же решат посмотреть мероприятие, то им придется носить средства индивидуальной защиты.

Помимо прочего, в этом году власти Северной столицы решили отказаться от приглашения зрителей на кронштадтскую часть парада.

Ранее мы сообщали о том, что проезд по КАД через дамбу закроют в связи с парадом в День ВМФ.

Фото:Piter.TV