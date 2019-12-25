Движение будет закрыто в оба направления.

В среду, 22 июля, стало известно о том, что проезд по КАД через дамбу закроют в связи с парадом в День ВМФ. Об этом сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Отмечается, что движение по участку КАД от пересечения с дорогой к порту "Бронка" до развязки на пересечении с Приморским шоссе перекроют 7:00 до 17:00. Соответствующий запрет на проезд будет действовать в обе стороны. Исключение — жители Кронштадта и транспорт экстренных служб.

Отметим, что в День ВМФ проезд по некоторым участкам ЗСД сделают бесплатным.

Ранее мы сообщали о том, что главную репетицию Парада ВМФ перенесли на 24 июля.

Фото:Piter.TV