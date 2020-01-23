Суд запретил искать соседей только среди славян на сайтах аренды

Суд изъял из сети объявления с национальными ограничениями.

Столичный суд запретил размещение на интернет-площадках объявлений с формулировкой "только для славян". Поводом стали три публикации на сайте по совместной аренде жилья, в которых указывалось требование к соседям по национальному признаку, пишет РИА Новости.

Иск о защите прав неограниченного круга граждан подала прокуратура. Ведомство установило, что такие ограничения нарушают закон и попадают под определение экстремизма, так как пропагандируют превосходство или ущербность человека из-за его расы либо национальности.

Суд постановил удалить данные материалы из публичного доступа. Теперь распространение таких объявлений на территории России официально запрещено.

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура потребовала закрыть частный пансионат в Горелово. Учреждение оборудовали в двухэтажном доме на Авиационной улице. Постояльцы проживали в помещениях, которые не отвечали требованиям безопасности.

Фото: Piter.TV